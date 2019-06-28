Декан юридического факультета Самарского университета вошел в состав Высшей квалификационной коллегии судей России

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Декан юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёваназначен членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) в качестве представителя общественности. Такое решение принято на пленарном заседании Совета Федерации.ВККС — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. В состав ВККС входят 18 судей, 10 представителей общественности (в основном вузов и общественных организаций), а также представитель президента. Заседания ВККС проходят 6 раз в год.“Основная наша задача членов ВККС - рассмотрение кандидатур на судейские должности. Назначает их на посты президент, - отметил профессор Артур Безверхов. - Эту работу могут выполнять юристы и представители профессорско-преподавательского состава отечественных вузов”.Работа представителем общественности в ВККС будет совмещаться с текущей деятельностью Артура Безверхова в качестве декана факультета, передает пресс-служба облправительства.