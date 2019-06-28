Декан юридического факультета Самарского университета вошел в состав Высшей квалификационной коллегии судей России
28 июня 2019 17:29
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ВККС — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий. В состав ВККС входят 18 судей, 10 представителей общественности (в основном вузов и общественных организаций), а также представитель президента. Заседания ВККС проходят 6 раз в год.
“Основная наша задача членов ВККС - рассмотрение кандидатур на судейские должности. Назначает их на посты президент, - отметил профессор Артур Безверхов. - Эту работу могут выполнять юристы и представители профессорско-преподавательского состава отечественных вузов”.
Работа представителем общественности в ВККС будет совмещаться с текущей деятельностью Артура Безверхова в качестве декана факультета, передает пресс-служба облправительства.
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