"Чёрные" коллекторы, наплевав на все законы и нормы морали, решили выбить долг из сотрудника ДОСААФ любой ценой

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"ТВАРЬ, У ТЕБЯ БУДЕТ ВИЧ, ШПРИЦЕМ УКОЛЮ. У ТЕБЯ ОСТАЛОСЬ 24 ЧАСА НА СБОР ДЕНЕГ. КРОВЬЮ ХАРКАТЬСЯ БУДЕШЬ", — именно такое СМС получил директор одной из ульяновских автошкол ДОСААФ Всеволод Вахтин.Угрозы неизвестных коллекторов парализовали работу автошколы — телефоны сотрудников разрываются от матерных фраз с запугиванием физической расправой и сексуальным насилием. Шквал угроз настолько напугал людей, что они боятся выходить на работу, а некоторые даже задумались об увольнении.Коллекторы терроризируют и родственников сотрудников школы ДОСААФ. Они угрожают изнасилованием дочери бухгалтера и супруге руководителя автошколы. Только после этих угроз Всеволод Вахтин обратился в правоохранительные органы.Эти ужасы начались после того, как один из работников организации взял микрозаём в компании "Деньги в руки" — всего восемь тысяч рублей. Когда сотрудник не смог вовремя вернуть деньги, с него начали требовать пеню — и долг вырос до 35 тысяч рублей. Но кто же выдал заём под такие грабительские проценты и затем продал долг коллекторам?Микрофинансовая компания "Деньги в руки" официально называется ООО МКК "Финансовый компас", её стопроцентный владелец — ульяновский предприниматель Игорь Мачихин. Ранее он занимался мелочью: торговал телеаппаратурой, парфюмерией и бытовой химией. Этот бизнес Мачихин в конце концов закрыл, потому что нашёл "золотую жилу".Микрофинансовые организации ростовщик Мачихин начал открывать в 2015 году в Санкт-Петербурге. Кроме ООО МКК "Финансовый компас" Мачихин владеет ещё двумя аналогичными конторами — "Гарантированные финансы" и "Профессиональные финансы". Уставной капитал у каждого предприятия — 10 тысяч рублей. Зато доходы поражают — только "Компас" заработал за 2017 год больше миллиарда рублей! Правда, и расходов указал почти столько же. И налогов, значит, заплатил немного.Ростовщик Мачихин выдаёт деньги под всего один процент в день или 365% в год, однако если человек по каким-то причинам не платит долг, то попадает в лапы чёрных коллекторов.Работать нелегальным коллектором часто идут отчаянные люди: запятнавшие честь мундира силовики, бывшие заключённые, мигранты из кавказских республик и азиатских стран.Коллектор — настоящая мужская работа: угрозы, нападения с применением физической силы, порча имущества жертвы, расклейка плакатов с порочащей информацией. Такие люди не остановятся ни перед чем, для них главное — выбить долг. Атакуют всех, кто имеет хоть какое-то отношение к должнику, ведь коллектору важно получить свой процент.У белых (официальных) коллекторов всё проще — звонки, СМС и другие легальные просьбы вернуть долг, если такие меры не помогают, то дело доходит до суда. Такая деятельность подходит даже студентам и людям без опыта работы. Но, если шансов на возврат денег мало, то в бой идут чёрные коллекторы. Их услугами, конечно, брезгуют серьёзные банки, но для микрокредитной организации репутация неважна.Государство всерьёз занялось этой проблемой после громкой истории всё в том же Ульяновске. В январе 2017 года ранее судимый экс-полицейский Дмитрий Ермилов бросил "коктейль Молотова" в окна семьи Гусейновых. Бутылка с зажигательной смесью попала в детскую комнату, серьёзные ожоги получили двухлетний мальчик и его дедушка. Таким средневековым способом коллектор пытался заставить отдать долг Гусейнова, который взял микрозаём в компании "Росденьги". За 48 тысяч Ермилов чуть не убил деда и внука. Суд не стал церемониться — Ермилов получил восемь лет колонии.С одной стороны, должников защищает закон: официальным коллекторам запрещено угрожать и наносить ущерб, за это предусмотрен штраф до двух миллионов рублей. Например, действия ульяновских коллекторов, напавших на целую автошколу, попадают минимум под три статьи:Статья 5.61 КоАП РФ "Оскорбление": по ней максимальное наказание — штраф до тридцати тысяч рублей.Статья 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство": тут боевикам-коллекторам может грозить административный арест до 15 суток.Самая серьёзная санкция ждёт горе-коллекторов по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью": тут максимальное наказание может составить два года тюрьмы.Информированный источник Лайфа рассказывает, что заявления на подобные угрозы обычно принимают, но доказать и тем более найти злодеев очень тяжело. Чаще всего чёрные коллекторы выбирают беззащитных жертв — женщин и стариков, редко угрожая взрослым и физически крепким мужчинам. Тем не менее коллекторы атакуют должников постоянно, а для полиции такое дело фактически бесперспективно. А закредитованность в стране высока... И коллекторов, пожалуй, лишь чуть меньше, чем сотрудников ЧОПов.Вот и напуганный коллекторами директор ульяновской автошколы Вахтин хоть и обратился в полицию, но не уверен, что справедливость восторжествует: "Я сомневаюсь", — сказал Вахтин Лайфу, отвечая на вопрос о том, разберётся ли полиция с этим делом.