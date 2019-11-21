Чиновник областного УФНС коррумпировал тольяттинскую фирму «Регионнефтепродукт»
21 ноября 2019 18:28
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Исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров №2 УФНС России по Самарской области Виталия Арефьева задержали в начале ноября 2019 года. Довольно скоро он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Обещание посредничества во взяточничестве». Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.
Как следует из материалов, собранных СК и ФСБ, в октябре 2019 года г-ну Арефьеву стало известно, что Красноглинская налоговая инспекция отказала компании «Регионнефтепродукт» в осуществлении регистрационных действий. Арефьев нашел некоего Зайцева С.И., уроженца Тольятти, действовавшего в интересах «Регионнефтепродукта», и предложил ему помочь перерегистрировать фирму в Москве. Раньше Арефьев трудился в одной из налоговых инспекций Москвы и «обладал там связями». Кроме смены места регистрации Зайцеву было предложено помочь в смене директора на лицо с иностранным гражданством — «с целью избежать налоговых санкций и иных мер налогового контроля». В версии следствия, Арефьев пообещал Зайцеву посредничество в передаче взятки в сумме 600 тыс. руб. неустановленным должностным лицам УФНС РФ по городу Москве.
Днем 6 ноября 2019 года Арефьев и Зайцев встретились у дома №3 на улице Осипенко, недалеко от здания областного УФНС. Зайцев на тот момент уже действовал в рамках оперативного эксперимента УФСБ. Налоговику передали первую часть взятки — 100 тыс. руб. наличными и 200 тыс. руб. денежного муляжа. После этого он был задержан, сразу почувствовал себя плохо и отправлен в больницу. Кому именно предназначалась взятка — пока непонятно.
Компания, из-за которой пострадал г-н Арефьев, малоизвестна. «Регионнефтепродукт» зарегистрирован в 2016 году по адресу: Тольятти, бульвар Кулибина, 6а. Специализация — оптовая торговля топливом. Раньше директором и собственником фирмы был Аркадий Айрапетян, недавно его сменила Ангелина Терзинова. Показатели финансовой деятельности общества в ИАС «СПАРК-Интерфакс» отсутствуют.
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