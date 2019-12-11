Чертова дюжина: на АвтоВАЗе поймали организованную группу воров
11 декабря 2019 21:30
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Обратили они на себя внимание, в частности тем, что вольно относились к трудовой дисциплине и внутриобъектовому режиму. Регулярно надолго покидали свои рабочие места и уходили с какой-то целью на территории других подразделений. Некоторые из них периодически появлялись на заводе значительно раньше начала своей рабочей смены и чем-то активно занимались среди станков и в одном из служебных помещений. Работники постоянно встречались и передавали друг другу свёртки, сумки и часто перемещали туда-сюда тяжелые приборы: вдвоём на руках, на тележках, в кузове пикапа.
При этом, как выяснилось в процессе анализа этой неясной поначалу возни, некоторые из них уже попадали ранее под подозрение в причастности к хищениям автодеталей. Был такой криминальный эпизод несколько лет назад, когда злоумышленники придумали способ вывоза похищенных ценностей с завода, используя заходящий на внутреннюю территорию железнодорожный транспорт. Тогда этот канал специалисты безопасности прикрыли, но некоторым, особенно ушлым, «несунам» удалось затаиться в тени и, спустя время, они-таки принялись за старое…
В результате проведённой совместно с полицией масштабной работы по изобличению похитителей и очередного способа воровства автодеталей вся группа была выявлена и установлены роли в ней каждого из участников. А создана она была, надо отдать должное продуманности и даже некоторой изобретательности, всерьёз и надолго. Чтобы обеспечить бесперебойное и надёжное функционирование разработанной схемы, организатор привлёк подручных из разных подразделений: из энергетического производства, производства шасси, производства коробок передач, службы инжиниринга. Кто-то имел доступ к местам изготовления деталей, у кого-то в служебном распоряжении находилось закрытое помещение, кто-то управлял внутризаводским пикапом и так далее.
Основным местом для хищений стали цеха производства коробок передач. Комплектующие для агрегата трансмиссии пользуются немалой популярностью у торговцев на городских рынках запасных частей, и те не гнушаются скупать ворованное с завода.
В конце октября в этой преступной деятельности была поставлена точка. Подходя для проверки к примелькавшемуся пикапу, специалисты безопасности и полицейские уже были уверены, что найдут искомое.
…Двое работников из установленной группы складывали в открытый кузов автомобиля несколько объёмистых приборов контрольно-измерительной аппаратуры. Смело предъявили проверяющим документы на внутризаводскую перевозку аппаратуры. Однако их лица изменились, когда бумаги были показаны приглашенному на место линейному руководителю. Тот сообщил проверяющим, что бумаги поддельные, а контрольно-измерительные приборы данного типа в цехе уже давно не применяются. Корпуса устаревших приборов служили злоумышленникам в качестве отличных тайников – никто с первого взгляда не мог бы предположить, что внутри они забиты латунными кольцами синхронизатора для коробок переключения передач. Только в момент задержания из корпусов было извлечено более 800 этих изделий на сумму 240 тысяч рублей. Специалисты безопасности небезосновательно полагают, что эту схему сокрытия кражи похитители использовали не раз.
Материалы, собранные о скрытой противоправной деятельности «чёртовой дюжины», переданы в полицию для проверки и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Ожидается, что в дальнейшем она по достоинству будет оценена судом. Работники, запятнавшие себя хищением заводской собственности, уволены с АвтоВАЗа.
Фото: Лада.Онлайн
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