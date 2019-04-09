Чайка представил доклад о хищениях в "Роскосмосе" и "Ростехе"

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По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.Всего в прошлом году генпрокуратура проверила почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС, Роспатент, ФМБА, ФСИН) и госкорпораций ("Роскосмос", "Росатом", Концерн "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод").Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения и другие нарушения, отмечается в докладе.Сначала в корпорации отказались комментировать эту информацию. Позднее на сайте появилось сообщение, в котором говорится, что "Роскосмос" в курсе результатов проверки, проводимой Генпрокуратурой, а на предприятиях отрасли приняты меры для наведения порядка.Добавляется, что по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками "Роскосмоса", генеральный директор государственной корпорации осенью прошлого года лично информировал главу государства.Также для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.В докладе Чайки в целом описывалась ситуация с коррупционными преступлениями в России. Так, в нем говорится, что число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое с 17 до 39.Число коррумпированных сотрудников органов внутренних дел выросло на 1,6 % (с 956 до 971), а СК – на 38,1 % (с 21 до 29).Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более десяти тысяч.В прошлом году удалось предотвратить незаконный вывод из России свыше трех миллиардов долларов, говорится в докладе.Отмечается, что по фактам уклонения от обязанностей по возвращению в Россию из-за рубежа капиталов на общую сумму более 32 миллионов долларов "в отношении трех участников внешнеэкономической деятельности также инициированы доследственные мероприятия".Всего за 2018-й выявлено более 700 нарушений валютного законодательства, добавляется в докладе.Также Чайка отмечает, что выросло число коррупционных преступлений, причинивших существенный материальный ущерб. Он оставил 65,7 миллиарда рублей, хотя в 2017-м составлял 39,6 миллиарда.При этом генпрокурор подчёркивает, что сохранена тенденция повышения эффективности работы по минимизации последствий коррупции."Если в 2017 году в ходе расследования уголовных дел удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму 26,5 миллиардов рублей (67% от причиненного материального ущерба), то по итогам 2018 года эта сумма составила 46,5 миллиардов рублей (71%)", - говорится в тексте доклада.Кроме того, Генпрокуратура выявила в 2018 году 15 нарушений, связанных с наличием у чиновников счётов в иностранных банках.В качестве одного из примеров приводится депутат заксобрания Ульяновской области, являвшийся единственным собственником и директором компании, зарегистрированной на Сейшельских Островах.После представления прокурора депутат не смог вновь баллотироваться на выборах на свой пост на выборах в сентябре прошлого года.