Чайка представил доклад о хищениях в "Роскосмосе" и "Ростехе"
9 апреля 2019 20:56
72
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.
Всего в прошлом году генпрокуратура проверила почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти (МЧС, Роспатент, ФМБА, ФСИН) и госкорпораций ("Роскосмос", "Росатом", Концерн "Алмаз-Антей", ПАО "ОАК", АО "НПК "Уралвагонзавод").
Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения и другие нарушения, отмечается в докладе.
Сначала в корпорации отказались комментировать эту информацию. Позднее на сайте появилось сообщение, в котором говорится, что "Роскосмос" в курсе результатов проверки, проводимой Генпрокуратурой, а на предприятиях отрасли приняты меры для наведения порядка.
Добавляется, что по ряду подобных фактов, выявленных внутренними проверками "Роскосмоса", генеральный директор государственной корпорации осенью прошлого года лично информировал главу государства.
Также для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.
В докладе Чайки в целом описывалась ситуация с коррупционными преступлениями в России. Так, в нем говорится, что число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое с 17 до 39.
Число коррумпированных сотрудников органов внутренних дел выросло на 1,6 % (с 956 до 971), а СК – на 38,1 % (с 21 до 29).
Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более десяти тысяч.
В прошлом году удалось предотвратить незаконный вывод из России свыше трех миллиардов долларов, говорится в докладе.
Отмечается, что по фактам уклонения от обязанностей по возвращению в Россию из-за рубежа капиталов на общую сумму более 32 миллионов долларов "в отношении трех участников внешнеэкономической деятельности также инициированы доследственные мероприятия".
Всего за 2018-й выявлено более 700 нарушений валютного законодательства, добавляется в докладе.
Также Чайка отмечает, что выросло число коррупционных преступлений, причинивших существенный материальный ущерб. Он оставил 65,7 миллиарда рублей, хотя в 2017-м составлял 39,6 миллиарда.
При этом генпрокурор подчёркивает, что сохранена тенденция повышения эффективности работы по минимизации последствий коррупции.
"Если в 2017 году в ходе расследования уголовных дел удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму 26,5 миллиардов рублей (67% от причиненного материального ущерба), то по итогам 2018 года эта сумма составила 46,5 миллиардов рублей (71%)", - говорится в тексте доклада.
Кроме того, Генпрокуратура выявила в 2018 году 15 нарушений, связанных с наличием у чиновников счётов в иностранных банках.
В качестве одного из примеров приводится депутат заксобрания Ульяновской области, являвшийся единственным собственником и директором компании, зарегистрированной на Сейшельских Островах.
После представления прокурора депутат не смог вновь баллотироваться на выборах на свой пост на выборах в сентябре прошлого года.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 апреля 2019 21:19
Уголовное дело направлено в федеральный суд Самары. Закон
101
9 апреля 2019 20:56
В нем говорится, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы... Закон
71
8 апреля 2019 17:38
Он признан виновным по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Покушение на мошенничество". Закон
442
8 апреля 2019 17:28
В настоящее время ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Закон
268
7 апреля 2019 17:47
В деле об убийстве депутата Галины Старовойтовой появился еще один фигурант — лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков, которого следствие считает... Закон
273
6 апреля 2019 16:57
В суде учли возраст и состояние здоровья подозреваемого. Однако, оказавшись дома, тот убил соседку прямо в своей квартире. Закон
369
5 апреля 2019 22:25
Убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбой, грабежи — далеко не полный список преступлений, в которых обвиняют многодетную мать из... Закон
582
Происшествия
9 апреля 2019 19:19
Следственным комитетом Амурской области была начата проверка по факту условий содержания животного на базе. Происшествия
91
9 апреля 2019 16:00
К счастью, обошлось без жертв, некоторые из пешеходов не пострадали вовсе. Происшествия
150
9 апреля 2019 13:50
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
141
Криминал
9 апреля 2019 12:00
В суд направлены два уголовных дела по фактам кражи имущества. Криминал
164
9 апреля 2019 10:11
Сотрудники Росгвардии пресекли кражу с охраняемого объекта. Криминал
239
9 апреля 2019 09:19
Мужчина сообщил, что у него из квартиры похитили 4 000 рублей. Криминал
191
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
433
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
883
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
393
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
546
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
372
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4958
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
468
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1151
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1123
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2102
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2395
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1449
Мероприятия