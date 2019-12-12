Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков хочет облегчить свою участь

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В случае удовлетворения ходатайства бывший чиновник мэрии получит право на замену неотбытого срока более мягким видом наказания — колонией-поселением или даже принудительными работами. Судя по локации иска, бывший вице-мэр сейчас содержится в исправительной колонии №5 в поселке Кряж.Рубаков в сентябре 2018 года получил 4 года колонии со штрафом за посредничество в передаче взятки в сумме 2,5 млн руб. и мошенничество. Экс-вице-мэр в мае 2017 года пообещал бывшему руководителю СОФЖИ Реналю Мязитову решить проблемы с его возможным уголовным преследованием при помощи сотрудника ФСБ Максима Докучаева. Свою вину в посредничестве во взяточничестве Рубаков полностью признал. Все участники этой истории в итоге получили каждый свое — Рубаков и Докучаев осуждены, Мязитов в следственном изоляторе.Со вторым эпизодом сложнее — и сам Рубаков, и его защита категорически отрицали вину. Заявитель — бизнесмен Алексей Пискунов — утверждает, что за вознаграждение в 5 млн руб. Рубаков решил его проблемы с подведением «ливневки» к участку на улице Водников. Областной суд оставил в феврале 2019 года приговор в силе.