Бывший самарский силовик, на счетах которого было найдено полмиллиарда рублей, освобожден от наказания

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До 2000-го года г-н Кондалов работал в должности прокурора Тольятти, затем возглавил прокуратуру Пермского края, а в 2009 году — Западно-Уральское управление Ростехнадзора. Кондалова и его родственников называли силовой «крышей» финансовой пирамиды ГК «Анда», работавшей в Тольятти и других регионах РФ.Фигурантом уголовного дела о превышении полномочий бывший прокурор Тольятти и Пермского края стал в 2017 году, когда ушел на пенсию. По версии следствия, Кондалов незаконно утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов и занизил класс их опасности. Из-за этого в бюджет Пермского края не поступило более 100 млн руб. Оперативники обнаружили на счетах прокурора свыше 500 млн руб., часть этих денег была обналичена и выведена за рубеж.Кондалова объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. По информации правоохранительных органов, он может находиться в Израиле. Однако, для экс-прокурора все закончилось хорошо: в начале сентября 2019 года ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 80 тыс. руб. От отбытия наказания г-н Кондалов освобожден по амнистии ко Дню Победы, судимость с него снята.Ранее Ленинский райсуд Перми взыскал в доход государства 127 млн руб., обнаруженных у членов семьи Кондалова. Изначально надзорный орган требовал изъять 527 млн руб., а также коттедж Кондаловых в поселке Полазна на берегу Камского водохранилища.