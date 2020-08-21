Бывший начальника отдела потребительского рынка Октябрьского района стал миллионером, предупреждая коммерсантов о проверках

В Самаре завершили расследование уголовного дела бывшего начальника отдела потребительского рынка администрации Октябрьского района.
- По версии следствия, в 2015-2019 гг. он каждый месяц лично или при посредничестве своего родственника получал от предпринимателей незаконное денежное вознаграждение в размере от 3 до 15 тысяч рублей. Деньги предназначались за предупреждения о предстоящих проверках торговых точек и непривлечение к административной ответственности за нарушения в сфере розничной торговли, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Всего за несколько лет чиновник "заработал" 1,2 млн рублей, считают в правоохранительных органах. Он попал под уголовное дело о получении взяток и мошенничестве, а его родственник - о посредничестве во взяточничестве. Обоим грозит реальное лишение свободы и крупный штраф, передает sova.info
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