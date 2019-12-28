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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Бывший глава тольяттинского ЖСК “Татищев‑2” и его жена получили реальные сроки за присвоение денег дольщиков

28 декабря 2019 17:43
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Вместе они обманули более 60 дольщиков, присвоив собранные у граждан деньги.
Бывший глава тольяттинского ЖСК “Татищев‑2” и его жена получили реальные сроки за присвоение денег дольщиков.

Об этом сообщил в Твиттере депутат Госдумы  Александр Хинштейн.

" Центральный райсуд приговорил к 6 годам реального срока бывшего главу ЖСК “Татищев‑2” В. Евдокимова, а его жену Е. Евдокимову к 4 годам лишения свободы. Вместе они обманули более 60 дольщиков, присвоив собранные у граждан деньги",  - говорится в сообщении. 
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Комментарии


Закон
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