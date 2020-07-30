Бывшие тольяттинские полицейские признаны виновными в фальсификации документов

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Следствием и судом установлено, что в начале августа 2018 года злоумышленники сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения гражданином наркотического средства - дезоморфин.Приговором суда бывшим сотрудникам полиции назначено наказание в виде лишения свобод сроком на 1, 5 года условно, с испытательным сроком на 2 года каждому.Фото: ru.freepik.com