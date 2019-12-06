Бывшего руководителя «Электрощита-ЭТС» обвиняют сразу в двух преступлениях

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Палагичева подозревают в двойном мошенничестве со средствами компании «Электрощит-ЭТС». В одном случае депутат, в версии следствия, незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.Александр Палагичев вырос на Красной Глинке, здесь окончил школу и здесь же пошел работать на местное градообразующее предприятие — завод «Электрощит». В 2005 году Палагичев стал главным инженером ООО «Электрощит-Энерготехстрой» — многопрофильного предприятия, занимавшегося последние годы строительными и производственными проектами, связанными с отраслью ВПК.В 2018 году на предприятии сменился собственник и генеральный директор, а ревизия выявила факты незаконного получения Палагичевым и рядом его подчиненных премий на общую сумму 4,3 млн руб. Депутата уволили, он попытался восстановиться на работе через суд, но безуспешно.В свою очередь «Электрощит-Энерготехстрой» подал в суд на г-на Палагичева, требуя компенсировать ущерб. Итогом разбирательств стал проигрыш обвиняемого и арест его имущества.Ревизия выявила еще один факт. Оказалось, что еще в марте 2016 года Палагичев как директор «Электрощита-ЭТС» заключил договор поставки лома черных металлов с «Поволжской металлоломной компанией» в лице ее директора Андрея Баусова. Предметом сделки стал металлолом, хранящийся на производственной базе предприятия на улице Олимпийской, 59. С марта 2016 года по апрель 2018 года грузовым транспортом ООО «ПМК» было перевезено 110,9 т лома черных металлов, принадлежащих «Электрощиту-ЭТС». Стоимость лома составила более 1,173 млн руб. Металл перевезли на базу «ПМК» на улице Земеца, 32, и там реализовали «неустановленным лицам». Извлеченная от продажи лома прибыль на счет «Электрощита-ЭТС» не поступила. Так появилось два уголовных дела о мошенничестве, расследование которых уже близится к завершению.