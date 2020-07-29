Бизнесмен Сергей Шатило и экс-замминистра Альберт Навасардян освобождены из-под стражи

Скандальное «картельное» дело появилось в 2016 году, в нем шла речь о коммерческом подкупе конкурента и монополизации рынка поставок высокотехнологичного медоборудования. Компания «СМТ», аффилированная с самарским бизнесменом Сергеем Шатило (на фото), длительное время была лидером на этом специализированном рынке, осуществляя экспансию в ряд соседних регионов РФ. С 2015 года «СМТ» начали проверять силовики и налоговики, а в 2016 году Шатило уличили в коммерческом подкупе. Вместе с ним под статью попали его заместитель Алексей Санкеев и замминистра здравоохранения Альберт Навасардян. Потерпевшим по делу выступает директор компании «ЦЭХ-Здоровье» Алексей Рогачев, передает «СО» ОНЛАЙН»
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В июле 2019 года был оглашен приговор. Суд декриминализовал статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп), но дал реальные сроки за ограничение конкуренции Шатило и Навасардяну (3,5 и 3 года соответственно). Остальные фигуранты отделались условными сроками.
Почти все фигуранты подали апелляционные жалобы на приговор, и в феврале 2020 года, после полугодового ожидания, Самарский областной суд, наконец-то, начал их рассмотрение. Процесс пересмотра шел трудно — главным образом, из-за пандемии COVID-19и связанных с нею ограничений, но сегодня дошел до финишной черты.
Как сообщил «СО» ОНЛАЙН» заместитель управляющего партнера тольяттинского адвокатского бюро Fortis Вячеслав Земчихин (он представляет интересы Сергея Шатило), только что судья облсуда Ксения Мельникова огласила решение: приговор отменен, Шатило и Навасардян освобождены из-под стражи.
Фото: «СО» ОНЛАЙН»
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