Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
26 июня 2019 20:26
74
У Басманного суда Москвы, где в среду проходило заседание о продлении меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Плакаты держали неизвестные молодые люди, причины задержания в полиции не назвали, передает newsru.com.
Один из участников акции держал черное полотнище с буквами NAP, что расшифровывается как "национализм и патриархальность".
Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 июля, сообщает Telegram-канал Baza. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, так как в материалах присутствуют сведения, касающиеся половой неприкосновенности и психического здоровья, передает РАПСИ.
Сестрам запрещено выходить за пределы квартиры в период с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почту, использовать все виды средств связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Как передает ТАСС, в суде все стороны, включая самих сестер Хачатурян, поддержали продление меры пресечения. Суд по их делу начнется в конце лета.
Посмотреть изображение в Твиттере
Посмотреть изображение в Твиттере
(Не)серьёзный МИД
@russiaspeaks
Тем временем перед Басманным судом собрались молодые люди, требующие посадить сестер Хачатурян
9
12:18 - 26 июн. 2019 г.
Смотреть другие твиты (Не)серьёзный МИД
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки признали вину и рассказали, что отец регулярно бил их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу.
Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности, у старшей сестры эксперты выявили расстройство психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца, а младшая была признана невменяемой на момент совершения преступления. СК РФ предъявил трем сестрам обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), им грозит до 20 лет лишения свободы. При этом в обвинении следствие указывает, что действия девушек были спровоцированы отцом.
Защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении Хачатурян в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой обороны от многолетнего насилия со стороны отца, и требуют посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна.
В России и за рубежом проходят акции в защиту девушек, их участники требуют прекратить уголовное преследование сестер и возбудить дело в отношении погибшего отца. В поддержку сестер Хачатурян выступили российские знаменитости, в том числе журналист Юрий Дудь и Ксения Собчак. Снисхождения для девушек потребовал и американский музыкант армянского происхождения, вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян. По его мнению, случай Хачатурян "показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия".
Правозащитница и сооснователь "Проекта W: взаимопомощь для женщин" Алена Попова опубликовала на Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против сестер. Под ней подписались более 172 тысяч человек, и это число неуклонно растет.
В Москве 6 июля планируется провести "Марш сестер", соответствующая заявка подана в мэрию, сообщила "Кавказскому узлу" одна из организаторов марша Мария Серебрякова. Заявленный маршрут шествия - от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где должен пройти митинг.
Цели мероприятия - признать за сестрами Хачатурян конституционное право на самозащиту, призвать к созданию в стране эффективной системы по противодействию домашнему насилию и его профилактики, пояснила Серебрякова.
Один из участников акции держал черное полотнище с буквами NAP, что расшифровывается как "национализм и патриархальность".
Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 июля, сообщает Telegram-канал Baza. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, так как в материалах присутствуют сведения, касающиеся половой неприкосновенности и психического здоровья, передает РАПСИ.
Сестрам запрещено выходить за пределы квартиры в период с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почту, использовать все виды средств связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Как передает ТАСС, в суде все стороны, включая самих сестер Хачатурян, поддержали продление меры пресечения. Суд по их делу начнется в конце лета.
Посмотреть изображение в Твиттере
Посмотреть изображение в Твиттере
(Не)серьёзный МИД
@russiaspeaks
Тем временем перед Басманным судом собрались молодые люди, требующие посадить сестер Хачатурян
9
12:18 - 26 июн. 2019 г.
Смотреть другие твиты (Не)серьёзный МИД
Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки признали вину и рассказали, что отец регулярно бил их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу.
Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности, у старшей сестры эксперты выявили расстройство психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца, а младшая была признана невменяемой на момент совершения преступления. СК РФ предъявил трем сестрам обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), им грозит до 20 лет лишения свободы. При этом в обвинении следствие указывает, что действия девушек были спровоцированы отцом.
Защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении Хачатурян в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой обороны от многолетнего насилия со стороны отца, и требуют посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна.
В России и за рубежом проходят акции в защиту девушек, их участники требуют прекратить уголовное преследование сестер и возбудить дело в отношении погибшего отца. В поддержку сестер Хачатурян выступили российские знаменитости, в том числе журналист Юрий Дудь и Ксения Собчак. Снисхождения для девушек потребовал и американский музыкант армянского происхождения, вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян. По его мнению, случай Хачатурян "показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия".
Правозащитница и сооснователь "Проекта W: взаимопомощь для женщин" Алена Попова опубликовала на Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против сестер. Под ней подписались более 172 тысяч человек, и это число неуклонно растет.
В Москве 6 июля планируется провести "Марш сестер", соответствующая заявка подана в мэрию, сообщила "Кавказскому узлу" одна из организаторов марша Мария Серебрякова. Заявленный маршрут шествия - от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где должен пройти митинг.
Цели мероприятия - признать за сестрами Хачатурян конституционное право на самозащиту, призвать к созданию в стране эффективной системы по противодействию домашнему насилию и его профилактики, пояснила Серебрякова.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 июня 2019 20:26Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
В Москве перед судом по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Закон
71
26 июня 2019 15:18
Суд установил для него испытательный срок в два года и штраф в 200 тысяч рублей. Закон
146
25 июня 2019 16:44
Уголовное дело о масштабных хищениях в ПАО «Тольяттиазот», которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, уже более полутора лет вызывает живой... Закон
337
21 июня 2019 23:09
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Закон
606
21 июня 2019 22:46
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой. Закон
578
21 июня 2019 21:14
За зиму на территории за ТЦ "Рента", на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства. Закон
570
20 июня 2019 18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Закон
297
Происшествия
26 июня 2019 16:36
Атака готовилась боевиком ИГИЛ*, который дал присягу главарям террористической организации и действовал по указке эмиссаров. Происшествия
117
26 июня 2019 13:40
Автобус помещен на специализированную стоянку. Происшествия
287
26 июня 2019 12:07
Изъято более 34 км сетей. Происшествия
184
Криминал
26 июня 2019 14:03
Он выдал два незаконных больничных. Криминал
159
26 июня 2019 11:00
От его действий могло пострадать более десяти человек. Криминал
180
26 июня 2019 09:52
Конфиденциальность гарантируется. Криминал
215
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
300
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
490
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
438
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
405
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
511
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
536
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
426
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
673
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
693
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
425
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
742
Мероприятия