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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля

26 июня 2019 20:26
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У Басманного суда Москвы, где в среду проходило заседание о продлении меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Плакаты держали неизвестные молодые люди, причины задержания в полиции не назвали, передает newsru.com.

Один из участников акции держал черное полотнище с буквами NAP, что расшифровывается как "национализм и патриархальность".

Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 июля, сообщает Telegram-канал Baza. Заседание проходило в закрытом от публики режиме, так как в материалах присутствуют сведения, касающиеся половой неприкосновенности и психического здоровья, передает РАПСИ.

Сестрам запрещено выходить за пределы квартиры в период с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почту, использовать все виды средств связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. Как передает ТАСС, в суде все стороны, включая самих сестер Хачатурян, поддержали продление меры пресечения. Суд по их делу начнется в конце лета.

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(Не)серьёзный МИД
@russiaspeaks
Тем временем перед Басманным судом собрались молодые люди, требующие посадить сестер Хачатурян

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12:18 - 26 июн. 2019 г.
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Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки признали вину и рассказали, что отец регулярно бил их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна было расстройство личности, у старшей сестры эксперты выявили расстройство психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца, а младшая была признана невменяемой на момент совершения преступления. СК РФ предъявил трем сестрам обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), им грозит до 20 лет лишения свободы. При этом в обвинении следствие указывает, что действия девушек были спровоцированы отцом.

Защитники обвиняемых на прошлой неделе подали жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на постановление о привлечении Хачатурян в качестве обвиняемых в окончательной редакции. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой обороны от многолетнего насилия со стороны отца, и требуют посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна.

В России и за рубежом проходят акции в защиту девушек, их участники требуют прекратить уголовное преследование сестер и возбудить дело в отношении погибшего отца. В поддержку сестер Хачатурян выступили российские знаменитости, в том числе журналист Юрий Дудь и Ксения Собчак. Снисхождения для девушек потребовал и американский музыкант армянского происхождения, вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян. По его мнению, случай Хачатурян "показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия".

Правозащитница и сооснователь "Проекта W: взаимопомощь для женщин" Алена Попова опубликовала на Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против сестер. Под ней подписались более 172 тысяч человек, и это число неуклонно растет.

В Москве 6 июля планируется провести "Марш сестер", соответствующая заявка подана в мэрию, сообщила "Кавказскому узлу" одна из организаторов марша Мария Серебрякова. Заявленный маршрут шествия - от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова, где должен пройти митинг.

Цели мероприятия - признать за сестрами Хачатурян конституционное право на самозащиту, призвать к созданию в стране эффективной системы по противодействию домашнему насилию и его профилактики, пояснила Серебрякова. 
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Комментарии



Закон
26 июня 2019  20:26
Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
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