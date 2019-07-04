"Башкирские Бонни и Клайд", сбежавшие с 25 млн рублей, пойманы в Казани
4 июля 2019 23:57
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Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии во взаимодействии с оперативниками регионального правления ФСБ и МВД по Татарстану установили местонахождение злоумышленницы.
Преступление произвело общественный резонанс. СМИ окрестили 35-летнюю Луизу Хайруллину и ее супруга "башкирскими Бонни и Клайдом". 27 мая старший кассир отделения "Россельхозбанка" в Салавате совершила кражу около 25 млн рублей: она вынесла из банка 9 000 000 рублей, 140 900 долларов и 101 315 евро. Женщина с большой суммой денег, а также ее ближайшие родственники бесследно исчезли.
По предварительным данным, Марат Хайруллин, супруг подозреваемой, влез в долги и набрал кредитов. Не исключено, что тяжелое финансовое положение могло вынудить женщину совершить кражу.
По словам Ирины Волк, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата"
"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани", - отметила Волк.
Женщина была задержана на одной из съемных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Также устанавливается местонахождение похищенных денег.
Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии и регионального УФСБ.
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