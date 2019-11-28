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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Банкир Рафаиль Абдрашитов получил условный срок за мошенничество

28 ноября 2019 22:07
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Фигурант все равно остается под стражей — впереди у него новое судебное слушание.
51-летний Рафаиль Абдрашитов (на фото) в 90-х был зампредправления тольяттинского НТБ, затем возглавил правление КБ «Волга-Кредит». С 2006 года Абдрашитов развивал собственный финансовый проект — Юнитбанк, владея кредитным учреждением через ряд аффилированных бизнес-структур, передает «СО» ОНЛАЙН.

Паралелльно с покупкой Юнитбанка Абдрашитов основал группу компаний «Юнит», специализирующуюся на девелопменте. Примерно в то же время бизнесмен курировал покупку группой самарских бизнесменов димитровградского Регионального коммерческого банка. Официально руководящих должностей в РКБ Абдрашитов традиционно не занимал, числясь советником председателя правления банка Константина Снигарева.

В сентябре 2016 года РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. В банке выявили большое количество сомнительных операций, возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал Снигарев. Его советнику тоже досталось — в отношении Абдрашитова в начале 2019 года возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его фабула касается выдачи кредитов 21 физическому лицу на покупку земли в Красноярском районе на общую сумму около 68 млн руб. Правоохранители считают, что стоимость земли была завышена, а сделки, инициированные Абдрашитовым, представляли собой вывод активов банка. Банкир отправился в СИЗО.

Пока основное уголовное дело Рафаиля Абдрашитова еще расследуется, в суд направили небольшое уголовное дело о неудачной попытке займа, жертвой которой стал хороший знакомый экс-банкира — бизнесмен Сергей Слепов. Ущерб по этому делу составляет 5,2 млн руб. Эту сумму Абдрашитов взял у Слепова взаймы на неделю в апреле 2018 года и до сих пор не вернул. Судья Самарского райсуда Дмитрий Дерунов огласил приговор: скандальный банкир осужден на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Это первая, но по всей видимости не последняя судимость г-на Абдрашитова. 


Фото:    «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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