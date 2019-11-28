Банкир Рафаиль Абдрашитов получил условный срок за мошенничество
28 ноября 2019 22:07
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Паралелльно с покупкой Юнитбанка Абдрашитов основал группу компаний «Юнит», специализирующуюся на девелопменте. Примерно в то же время бизнесмен курировал покупку группой самарских бизнесменов димитровградского Регионального коммерческого банка. Официально руководящих должностей в РКБ Абдрашитов традиционно не занимал, числясь советником председателя правления банка Константина Снигарева.
В сентябре 2016 года РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. В банке выявили большое количество сомнительных операций, возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал Снигарев. Его советнику тоже досталось — в отношении Абдрашитова в начале 2019 года возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его фабула касается выдачи кредитов 21 физическому лицу на покупку земли в Красноярском районе на общую сумму около 68 млн руб. Правоохранители считают, что стоимость земли была завышена, а сделки, инициированные Абдрашитовым, представляли собой вывод активов банка. Банкир отправился в СИЗО.
Пока основное уголовное дело Рафаиля Абдрашитова еще расследуется, в суд направили небольшое уголовное дело о неудачной попытке займа, жертвой которой стал хороший знакомый экс-банкира — бизнесмен Сергей Слепов. Ущерб по этому делу составляет 5,2 млн руб. Эту сумму Абдрашитов взял у Слепова взаймы на неделю в апреле 2018 года и до сих пор не вернул. Судья Самарского райсуда Дмитрий Дерунов огласил приговор: скандальный банкир осужден на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Это первая, но по всей видимости не последняя судимость г-на Абдрашитова.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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