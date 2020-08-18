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Автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс" обвинил Little Big в плагиате

18 августа 2020 14:58
162
По его словам, басс-дорожка трека группы Ильи Прусикина Pop On The Top была "срезана" с композиции "Раз-раз-раз, это хардбасс".
Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов обвинил музыкантов из Little Big в плагиате, передает РИА Новости. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале "Здесь настоящие люди".

По его словам, басс-дорожка трека группы Ильи Прусикина Pop On The Top была "срезана" с композиции "Раз-раз-раз, это хардбасс".

"Возможно какие-то незначительные изменения там были, но конкретно этот басс был синтезирован нами", — заявил Толетов.

Он обратился в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей.

Кроме того, по мнению Толетова, танцевальные движения Little Big также были украдены из клипов группы Hard Bass School. 



Фото:    РИА Новости / Максим Блинов
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Комментарии


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Автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс" обвинил Little Big в плагиате
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