Автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс" обвинил Little Big в плагиате

162

По его словам, басс-дорожка трека группы Ильи Прусикина Pop On The Top была "срезана" с композиции "Раз-раз-раз, это хардбасс"."Возможно какие-то незначительные изменения там были, но конкретно этот басс был синтезирован нами", — заявил Толетов.Он обратился в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей.Кроме того, по мнению Толетова, танцевальные движения Little Big также были украдены из клипов группы Hard Bass School.Фото: РИА Новости / Максим Блинов