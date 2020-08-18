Автор хита "Раз-раз-раз, это хардбасс" обвинил Little Big в плагиате

Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов обвинил музыкантов из Little Big в плагиате, передает РИА Новости. Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале "Здесь настоящие люди".
По его словам, басс-дорожка трека группы Ильи Прусикина Pop On The Top была "срезана" с композиции "Раз-раз-раз, это хардбасс".
"Возможно какие-то незначительные изменения там были, но конкретно этот басс был синтезирован нами", — заявил Толетов.
Он обратился в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей.
Кроме того, по мнению Толетова, танцевальные движения Little Big также были украдены из клипов группы Hard Bass School.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Добавить комментарий