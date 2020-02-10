Аудиозаписи бесед Камиля Шишканова заставили краснеть суд

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О том, что Шишканов ведет деловые и личные переговоры в довольно нетривиальном стиле с активным применением обсценной лексики, на следствии говорили многие свидетели, а доказательства тому появились на одном из недавних заседаний суда при прослушивании аудиозаписей. Часть записей сделал при личных встречах на свой диктофон Денис Ведьманов, другие разговоры писались с телефона. Против некоторых записей Шишканов протестовал, так как они не прошли экспертизу, но голос свой все-таки признал.Большинство бесед проходило в весьма сочных тонах. «С документами что там у нас происходит? Ты не отдаешь, их на х…й посылаешь?» — строго спрашивает Шишканов контрагента. «Все в порядке, на конец недели отложили. В субботу, край — понедельник», — отвечает Ведьманов и обещает отдать «единичку» (1 млн руб.). Неповторимый управленческий стиль Шишканова упоминается и в других беседах. «2 января позвонил Камиль Саныч и говорит: нет, ни х…я, я все отзываю, потому что ты, такой м…дак, накосорезил», — говорит Ведьманов посреднику Антону Неклеенко. Далее он же: «Камиль Саныч на такой позиции, что я, мол, тебя вые…у, я тебе дам пи…ды и так далее».При прослушивании длительной беседы Шишканова и Ведьманова, которые обговаривали детали исполнения контракта, аудитория не могла сдержать смех — настолько все было искрометно. В частности, Шишканов, немного развеселившись, упомянул свою сотрудницу, которая неправильно купила билеты на самолет, и назвал ее «лошадь е…аная». «5 с половиной часов летели, пиз…ос, она (стюардесса. — Прим.ред.) мне там еле успевала подносить (спиртное. — Прим.ред.)».После прослушивания скандальных аудиозаписей г-н Шишканов немного сконфуженно откашлялся в «клетке» и произнес: «Еще раз хочу извиниться перед всеми присутствующими женщинами». «Все мы порой так разговариваем», — приободрила его дама-адвокат.Фото из открытых источников