Арестован ключевой фигурант дела Голунова

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Игорь Ляховец — самый высокопоставленный из всех фигурантов дела Голунова. Следователи считают, что именно он является организатором преступления. СК ходатайствовал о заключении майора под стражу, ссылаясь на то, что он может сбежать, помешать расследованию, используя связи в органах, или повлиять на потерпевшего или свидетелей.— Суд постановил — ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила вердикт судья.Таким образом, бывший сотрудник правоохранительных органов пробудет под стражей до конца марта.Ранее сообщалось, что суд на два месяца арестовал бывших полицейских Романа Феофанова и Дениса Коновалова, которые также оказались на скамье подсудимых. Лайф писал, что всего СК допросил пятерых бывших наркополицейских из УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по столице. Помимо Феофанова, Коновалова и майора Ляховца речь идёт о Максиме Уметбаеве и Акбаре Сергалиеве.