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Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова

11 июня 2019 21:20
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Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он сообщил во вторник на странице в Twitter, комментируя известие об освобождении Голунова, передает hinshtein.ru.

«Отличная новость. Теперь встает вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших», — написал политик. «Если наркотики — не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности», — предупредил он.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Обвинения с него сняты, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. 
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Комментарии



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