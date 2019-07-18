Александр Хинштейн добился возбуждения уголовного дела в отношении виновника ДТП, повлекшего смерть родителей троих несовершеннолетних детей
18 июля 2019 14:46
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Трагедия произошла в декабре 2018 года в районе села Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской области. Семья Рахмятулиных ехала на Ниве, когда со встречного направления на их полосу движения вылетел автомобиль Форд , за рулем которого был сотрудник МЧС. Заявительница полгода безрезультатно пыталась обращаться в правоохранительные органы, но уголовного дела по факту ДТП, повлекшего гибель двух человек и инвалидность ребенка так и не возбудили. С просьбой о помощи Светлана Полина обратилась к депутату А. Хинштейну: без родителей остались трое детей.
В результате депутатского запроса А.Хинштейна на имя прокурора Самарской области К.Н.Букреева был выявлен факт ненадлежащего исполнения закона следственными органами МВД России по Ставропольскому району. По требованию надзирающего прокурора 05 июля 2019 года следователем было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Каждый год в России на дорогах погибают более 20 тысяч человек, что равносильно потере населения небольшого города. Особая ответственность безусловно лежит на органах правопорядка. Безнаказанность создает условия для роста правонарушений, отражается на жизни родственников пострадавших, переживших страшную трагедию и вынужденных преодолевать явную несправедливость и немыслимые препоны. Бездействие органов правопорядка приводит к нарушению нравственных и этических норм, ведь если бы уголовное дело было бы своевременно возбуждено, следствие в скором времени завершилось и суд смог бы вынести решение, от которого многое зависит, в том числе компенсации троим малолетним детям, ставших жертвами этой трагедии.
Законность восстановлена, но Александр Хинштейн будет следить за развитием этой ситуации и добиваться справедливости.
«Буду контролировать процесс и дальше: чтобы не возникло желания снова «похоронить» дело» — сообщил депутат в Твиттере.
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Комментарии
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18 июля 2019 14:54
Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Закон
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18 июля 2019 14:46
В ДТП пострадали и трое малолетних детей, которые получили травмы различной степени тяжести, один ребенок стал инвалидом. Закон
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Возбуждено уголовное дело. Закон
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