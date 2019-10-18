Актрису Бочкарёву лишили прав и оштрафовали после инцидента с наркотиками
18 октября 2019 14:38
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Пока рассматривалось лишь административное дело о вождении в нетрезвом состоянии.
Сама Бочкарёва в судебный участок мирового судьи № 105 сегодня не явилась. Зато туда пришёл сотрудник ГИБДД, который задержал актрису. Он рассказал, что она была за рулём с признаками алкогольного опьянения, от неё пахло спиртным.
За отказ от медицинского освидетельствования судья постановил лишить актрису водительских прав на год и восемь месяцев. Штраф составит 30 тысяч рублей. Отметим, что рассматривалось пока только административное дело против Бочкарёвой. Предстать перед судом по инциденту с наркотиками ей ещё предстоит.
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