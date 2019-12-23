Активы Егиазарова арестовали

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Такое требование ранее заявлял финансовый управляющий Егиазарова, Павел Лавлинский. Он отметил, что ответчик успел заключить сделки в отношении этого имущества со своими родственниками. Речь идет о двух питерских квартирах в одном и том же доме на ул. Малая Конюшенная. Их площадь составляет 125,4 и 122,8 кв. м. соответственно.Вадим Егиазаров совместно с самарским бизнесменом Александром Швидаком владеет «Самарским подшипниковым заводом», «Самарским резервуарным заводом» и «Волгабурмашем». В настоящий момент в отношении Егиазарова ведется процедура банкротства гражданина, инициированная банком «Солидарность».