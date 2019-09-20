Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

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Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Запустившие флешмоб в поддержку актера деятели культуры и журналисты указывали на несправедливость приговора и на то, что в ходе процесса в Тверском суде Москвы не была приобщена видеозапись с моментом задержания Устинова. На ней было видно, что Устинова стали задерживать в тот момент, когда он просто шел по улице и смотрел в телефон.«Вопиющим по своей беззаконности» дело в отношении Устинова назвал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак охарактеризовал приговор как несправедливый.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению общественный резонанс вокруг дела. Защитникам актера Песков предложил дождаться апелляции приговора. После этого в защиту актера выступила дочь Пескова Елизавета, назвавшая дело «абсурдной несправедливостью, беспределом со стороны силовиков».19 сентября приговор обжаловал не только адвокат Устинова Анатолий Кучерена, но и замгенпрокурора Юрий Пономарев. Последний назвал решение суда «чрезмерно суровым» и попросил назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Фото: ТАСС