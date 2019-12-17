Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
17 декабря 2019 22:48
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«Дело по статье 335 выделено в отдельное производство», — сообщил он.
По словам Нагиева, Шамсутдинов по-прежнему обвиняется в убийстве. «Признание Шамсутдинова потерпевшим по статье 335 УК — это, как минимум, подтверждение его версии о том, что в части были неуставные взаимоотношения», — отметил адвокат.
На вопрос, может ли статус потерпевшего повлиять на решение суда по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым, его защитник ответил, что «пока рано говорить».
«Убийство все равно есть. Будет дана оценка того, в каком виде это убийство было. А может быть, это состояние аффекта. Не исключено. А может быть, самооборона, а может быть, это превышение необходимой обороны, а может быть, умышленное убийство. То есть идет расследование. Пока рано говорить», — подчеркнул Нагиев.
РБК направил запрос в пресс-службу главного военного следственного управления СК.
Об уголовном деле, в котором солдат-срочник Шамсутдинов проходит потерпевшим, в конце ноября сообщал Telegram-канал Baza. Косвенно это подтверждал отец срочника Салим Шамсутдинов. В беседе с РБК он рассказывал, что узнал об этом от «педагога-психолога», которая его сопровождала во время поездки в часть. Данную информацию, со слов отца, ей сообщил следователь, который ведет дело.
Отец военнослужащего также сообщил, что при встрече Рамиль дал ему понять, что подвергался издевательствам. По словам отца, сын сильно похудел, а взгляд стал тяжелым. «Прямо [об издевательствах] не сказал, но дал понять, что не просто так он это совершил», — рассказывал Шамсутдинов-старший.
25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, после чего сдался. Из показаний самого военнослужащего, которые публиковал Baza, следовало, что сослуживцы угрожали его «опустить». В Минобороны опровергали версию неуставных отношений. Случившееся в ведомстве объяснили личным конфликтом.
Фото: соцсети
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Комментарии
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