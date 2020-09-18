Адвокат запросил четыре года условно по приговору Ефремова

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Пресненский районный суд Москвы получил апелляционную жалобу по делу Ефремова, арестованного за ДТП со смертельным исходом, от адвоката Владимира Васильева с просьбой заменить актеру восемь лет колонии на четыре года условно. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.



«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление. — РБК), также, согласно ст. 73 УК РФ (условное осуждение. — РБК), назначенное наказание просит считать условным», — сообщила Кокая.



Ранее стало известно, что новым адвокатом Ефремова вместо Эльмана Пашаева, который 14 сентября сообщил об окончании соглашения по защите актера, будет Роман Филиппов.



РБК в Russian Lawyers Company, где работает Филиппов, не смогли подтвердить информацию о том, что Владимир Васильев стал еще одним адвокатом Ефремова.



«Знаю, что Роман Филиппов занимается этим делом, насчет вступления в дело Васильева в дело мне ничего не известно, но закон допускает участие в деле нескольких адвокатов. А есть ли у Ефремова с Васильевым соглашение — мне ничего не известно», — говорил представитель Russian Lawyers Company.



Сам Васильев отказался от комментариев для РБК.



Ранее Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию по делу Ефремова. Он пояснял РБК, что обязан был сделать это. «Моя работа заканчивается с подачи апелляционной жалобы», — говорил Пашаев.





Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» / РБК