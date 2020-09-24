Адвокат сообщил, что на теле Марцинкевича есть следы пыток

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Тело националиста Максима Марцинкевича выдали его отцу, на нем обнаружены следы пыток. Об этом ТАСС рассказал адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик.

"Отец Максима Сергей и второй его адвокат Иван Сидоров получили тело. На нем есть повреждения: выдраны два ногтя и есть следы укола. Вероятно, это следы пыток. Теперь отец Марцинкевича с помощью похоронной компании сегодня или завтра перевезет тело в Москву для похорон", - сказал он. По его словам, адвокатов так и не ознакомили с материалами экспертизы тела, проведенной сразу после смерти националиста.

Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС