Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой

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До этого было известно только об одной попытке суицида: как заявляла защита, это произошло в минувшем ноябре между следственными действиями, но детали официально не уточнялись. Адвокат тогда говорил, что ученый находится в "сильно подавленном" состоянии."Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев журналистам после сегодняшнего заседания суда, оставившего историка в СИЗО.Одна из попыток покончить с собой была предпринята в одном из СИЗО, где содержался ученый. "В каком именно, не могу сказать", - отметил Почуев.В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти РИА Новости сообщили, что не комментируют данную ситуацию, так как данные о подследственных не разглашаются.Олег Соколов находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Не так давно дело историка передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московское СИЗО "Бутырка".Фото: ТАСС