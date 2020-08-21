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Адвокат Ефремова заявил отвод судье

21 августа 2020 12:51
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Эльман Пашаев обвинил Елену Абрамову в заинтересованности в исходе дела.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу. Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда", - подчеркнул адвокат.

Пашаев также обратил внимание суда, что судья слишком торопит процесс рассмотрения дела.

"Я прошу дать время для подготовки, у меня и другие дела есть. Суд этого не учитывает", - сказал защитник.

Гособвинение в свою очередь выступило против отвода председательствующей судьи. Не нашли оснований для этого и представители потерпевших. После этого судья Абрамова удалилась в совещательную комнату для решения вопроса о своем отводе. 
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Комментарии


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