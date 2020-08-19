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Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

19 августа 2020 21:16
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Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого, передает РБК. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в отзыве на экспертизу, который он направил Пресненскому суду в Москве, передает «РИА Новости».

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В Сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем», — сказано в отзыве на экспертизу.

По словам защитника, следователи не изучили, когда был залит асфальт, какими реагентами была обработана дорога, есть ли колея.

Ранее свидетель со стороны Ефремова, актер и режиссер Никита Высоцкий заявил в суде, что обвиняемый получил в ходе аварии серьезные травмы. По его словам, «на нем не было живого места», повреждения были на руках, ногах, животе.

8 июня на Садовом кольце в Москве Ефремов на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, который вел 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован и умер на следующий день.

По данным медэкспертизы, Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда случилось ДТП. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд назначил ему домашний арест. Своей вины Ефремов не признает, так как «ничего не помнит».


Фото: Андрей Любимов / РБК





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Комментарии


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