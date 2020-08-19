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Житель Сызрани украл у своих знакомых скутер и телевизор

19 августа 2020 15:18
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Ему предъявлено обвинение в совершении двух краж. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее судимому за хранение наркотиков жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении двух краж.

В марте 2020 года обвиняемый совершил хищение скутера у своей знакомой. Скутер хранился в сарае, который находился во дворе дома, в котором проживала потерпевшая.

В день совершения кражи подозреваемый заходил в сарай с сожителем женщины и, увидев скутер, стал им очень живо интересоваться. Уже через несколько дней, ночью, мужчина вернулся в сарай, только уже без хозяев. Надворная постройка была не заперта, поэтому он беспрепятственно попал внутрь. Средство передвижения не имело аккумулятора, поэтому воспользоваться им по назначению злоумышленник не смог. Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение скутера и личность подозреваемого. Мужчину задержали.

По версии полицейских, задержанный может быть причастен к совершению ещё одного хищения имущества. В апреле 2020 года был украден телевизор у мужчины, с которым обвиняемый накануне распивал спиртные напитки.

Во время застолья мужчина в одной из комнат «присмотрел» телевизор. Как и в первом случае, он вернулся в гости к другу через несколько часов. Убедившись, что входная дверь открыта, а хозяин жилплощади спит, злоумышленник вынес дорогостоящую технику, которую потом продал.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



 
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Комментарии


Закон
19 августа 2020  15:18
Ему предъявлено обвинение в совершении двух краж. Уголовное дело направлено в суд.
Житель Сызрани украл у своих знакомых скутер и телевизор
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