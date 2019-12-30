Алиментщик из Сызрани оплатил долг после того, как его ограничили в праве выезда из России
30 декабря 2019 10:40
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В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина С. алиментов в пользу его несовершеннолетнего ребенка в сумме 160 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебные приставы, чтобы побудить мужчину к исполнению своего родительского долга, вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества и ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Узнав о наложенных запретах, гражданин С. поспешил полностью погасить долг перед ребенком в сумме 160 тысяч рублей.
После этого ограничительные меры с гражданина С. были сняты, но от уплаты алиментов мужчина не освобожден. Ему предстоит выплачивать своему ребенку алименты вплоть до его совершеннолетия. Если у мужчины вновь образуется задолженность, то он вновь может стать «невыездным».
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