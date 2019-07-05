Жительница Сызрани самовольно заняла участок в 34 кв. м., огородив его забором

259

Жительница Самарской области самовольно захватила земельный участок площадью 34 кв.м., принадлежащий Администрации г.о. Сызрань. Землю, находящуюся перед ее домом, гражданка незаконно огородила забором.Работниками отдела судебных приставов № 2 г. Сызрани в отношении гражданки Р. было возбуждено исполнительное производство, об обязании ее освободить земельный участок, демонтировав ограждение. Должница была предупреждена, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с неё будет взыскан исполнительский сбор согласност. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в размере 5 тысяч рублей и наложен административный штраф в соответствии со ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».Несмотря на это, гражданка Р. решение суда добровольно не исполнила и земельный участок не освободила. За неисполнение требований исполнительного документа в отношении неё судебным приставом-исполнителем были вынесены постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о взыскании исполнительного сбора в размере 5 тысяч рублей и о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке. Также судебным приставом были вынесены постановления о совершенных гражданкой Р. административных правонарушениях по ст. 17.15 КоАП РФ на общую сумму в 20 тысяч рублей.Только после применения принудительных мер, гражданка Р. решение суда исполнила, осуществив снос самовольно возведенного забора и освободив земельный участок. Исполнительский сбор и административные штрафы жительницей г. Сызрани также были погашены в полном объеме.Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.