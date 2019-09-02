Верховный суд восстановил на работе шестерых полицейских Самарской области, которых уволили после жалоб на начальство
2 сентября 2019 12:09
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Сотрудники отдела полиции Челно-Вершинского района пожаловались в ФСБ на начальника - нарушителя. Начальника отдали под суд и уволили. Но вслед за ним руководство облМВД уволило и тех, кто не стал мириться с беззаконием со стороны руководителя. Кто прав в этой истории, разбирался Верховный суд РФ, пишет "Волжская коммуна".
Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила решение Самарского областного суда, который признал законным увольнение шестерых сотрудников полиции из Челно-Вершинского района.
Скандальная история началась в Самарской области в ноябре 2017 года. Тогда Рафкат Расулов, руководивший на тот момент отделом полиции Челно-Вершинского района, выписал шестерым подчиненным (пятерым полицейским и бухгалтеру) премии в честь Дня полиции. После того, как сотрудники получили премии, Расулов уже неофициально потребовал часть денег отдать ему.
Полицейские пожаловались на незаконные действия со стороны начальника в УФСБ по Самарской области. Сотрудники ФСБ отреагировали на жалобу, в итоге в отношении Расулова было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Расулова обязали заплатить штраф в 40 тысяч рублей и уволили.
Но в отношении шестерых пожаловавшихся на незаконные действия со стороны Расулова в ФСБ сотрудников, руководство облМВД организовало служебную проверку.
Как следует из материалов суда Исаклинского района, проверка была организована именно в связи с конфликтом с Расуловым. Эта проверка якобы установила проступок, который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди. И в итоге всех шестерых уволили. Тогда полицейские обратились в суд.
"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты и поддерживали их в суде", - рассказывал "Волжской коммуне" прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.
Суд Исаклинского района в мае 2018 года признал увольнение незаконным и восстановил работников в их должностях. Но руководство ГУ МВД России по Самарской области обжаловало решение райсуда в областной суд.
Облсуд согласился с руководством управления МВД и постановил: сотрудников отдела полиции уволить. После этого полицейские обратились в Верховный суд.
Ко всему прочему, Верховный суд установил, что одна из уволенных была беременна, а значит руководство самарской областной полиции и областной суд нарушили еще и Конвенцию Международной организации труда, которая была принята в Женеве.
«Определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 11 сентября 2018 года нельзя признать законным, оно принято с существенными нарушениями норм материнского и процессуального права», - сообщается в определении Верховного суда РФ.
Фото: pixabay.com
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