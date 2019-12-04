В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Симка»
4 декабря 2019 11:53
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В Самарской области прошло оперативно - профилактическое мероприятие «Симка», направленное на пресечение правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключение от имени операторов связи договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без внесения в договор сведений об абоненте. Основная цель мероприятия – профилактика преступлений, в первую очередь различных видов мошенничеств. Именно мошенники используют при совершении преступлений сим-карты, оформленные на третьих лиц.
В профилактических мероприятиях были задействованы подразделения уголовного розыска, экономической безопасности, участковых уполномоченных полиции, всего около 350 сотрудников ОВД. В ходе рейда было проверено 289 объекта оптово-розничной торговли и 227 лиц, распространяющих sim-карты. Сотрудниками уголовного розыска изъято более 190 сим-карт на общую сумму – 34 700 рублей. По результатам проверок составлено 13 административных протоколов по статье 13.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, сообщает облМВД.
Подобные мероприятия проводятся на плановой основе.
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