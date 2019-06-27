В Самарской области незаконно выращивали землянику

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В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Сад» в Приволжском районе специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области был установлен факт приобретения и посадки организацией саженцев земляники садовой типа «фриго», в количестве 905 000 штук без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. Приобретенные саженцы были высажены для получения урожая на общей площади 12,9 га.Использовав для посадки посадочный материал земляники садовой без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, ООО «Сад» нарушило требования статьи 25, статьи 26, статьи 27 Федерального закона от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».За допущенные правонарушения организация и должностное лицо, допустившее данное правонарушение, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 5,5 тысяч рублей, сообщает регуправление Россельхознадзора.