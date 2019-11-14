Я нашел ошибку
Главные новости: 
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.
В областном кардиодиспансере впервые появился новый компьютерный томограф
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.
Adidas открестился от вины за скандальную форму сборной России
Реализация проектов будет иметь существенное значение для СО, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала.
На территории ОЭЗ «Тольятти» появятся два новых производства
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований
В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы.
В ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019»
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
сегодня  Четверг, 14 ноября, 16:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.2
0.35
EUR 70.67
0.25
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон

14 ноября 2019 12:27
126
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве.

Компания разместила в районе автостанции «Аврора» рекламный щит с надписью «BingoBoom Bet Club. Дам бесплатно 500 рублей на ставку». Ведомство сочло, что компания нарушает закон о рекламе. Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве. В Самаре работает пять его залов, пишет СО ОНЛАЙН.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 ноября 2019  12:27
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон
  Самарское УФАС признало рекламу «Фирмы «Стом» нарушающей закон Оператор букмекерской конторы BingoBoom зарегистрирован в Москве. Закон
125
13 ноября 2019  22:25
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент мог оговорить себя.
Защита доцента СПбГУ не исключила мистику в деле об убийстве аспирантки
По мнению адвоката, неправильно, что его подзащитного «публично линчевали», хотя его вину еще не доказали в суде. Он не исключает, что обвиняемый в убийстве... Закон
6667
13 ноября 2019  22:12
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.
Индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров допрошен как свидетель по делу полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова
Господин Гафуров состоит на учетах правоохранителей, как лидер «законовской» ОПГ. Но сам Сергей Гафуров существование ОПГ, скорее, отрицает.   Закон
338
13 ноября 2019  19:20
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем... Закон
287
12 ноября 2019  20:42
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.
Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников
Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.  Закон
312
12 ноября 2019  19:23
Она незаконно начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ.
В Тольятти директор школы за растрату пойдет под суд
Она незаконно начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ.  Закон
318
11 ноября 2019  22:31
Также Лазареву обязали выполнять
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Также Лазареву обязали выполнять "каторжные работы".  Закон
347
Весь список
Происшествия
14 ноября 2019  13:56
Бывший подрядчик администрации Самары попал под суд за невыплату зарплаты
Бывший подрядчик администрации Самары попал под суд за невыплату зарплаты
Директор строительной компании, не раз выступавший подрядчиком по госконтрактам, задолжал и сотрудникам, и партнерам по бизнесу.  Происшествия
96
14 ноября 2019  13:52
В Самаре иномарка Шевроле врезалась в припаркованную машину
В Самаре иномарка Шевроле врезалась в припаркованную машину
Ту отбросило на другой автомобиль, пострадали двое. Происшествия
81
14 ноября 2019  12:13
В МВД назвали предварительную причину стрельбы в колледже Благовещенска
В МВД назвали предварительную причину стрельбы в колледже Благовещенска
Мэр города Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях. Происшествия
124
Весь список
Криминал
14 ноября 2019  12:46
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
СМИ: Доцент убил аспирантку, пока она спала
До этого у них была ссора. Криминал
131
14 ноября 2019  12:39
В Кинельском районе полицейский получал взятки за освобождение машин с территории спецстоянки
В Кинельском районе полицейский получал взятки за освобождение машин с территории спецстоянки
Он оштрафован на 130 тысяч рублей. Криминал
109
14 ноября 2019  10:09
В Самарской области хозяин втайне уехал на автомобиле гостя Полицейские задержали угонщика.
В Самарской области хозяин втайне уехал на автомобиле гостя
Полицейские задержали угонщика. Криминал
127
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
145
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
188
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
501
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
465
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
430
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1471
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2067
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1411
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1708
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1882
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные