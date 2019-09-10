Самарский областной суд изыскивает способы справиться с нехваткой судей
10 сентября 2019 13:23
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Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН», по данным на май–июнь 2019 года перейти в новый суд планировали 25 из 89 судей областного суда. На этот массовый исход наложилась естественная убыль судей, которые покидают кресло по болезни или в связи с возрастом.
Самарский областной суд старается компенсировать потери, применяя разные методы. Так, областная ККС объявила конкурс на открытые вакансии сразу 10 судей Самарского облсуда. Завершение приема документов на конкурс — через неделю, 17 сентября.
Кроме того, сегодня пройдет заседание областной квалификационной коллегии, на котором будет рассматриваться вопрос о возможности привлечения к работе в областном суде в порядке статьи 7-1 ФЗ «О статусе судей в РФ» отставников — Елена Шабаевой, Ризиды Абдуллиной, Светланы Ласковской и Марины Лазаревой. Закон предусматривает возможность привлечения их к исполнению обязанностей судей на срок до 1 года.
Фото pixabay.com
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