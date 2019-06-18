Работа самарских «коллекторов» под контролем
18 июня 2019 11:45
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С начала года работниками Службы к административной ответственности было привлечено 27 организаций, занимающихся взысканием просроченных задолженностей. Общая сумма штрафов, вынесенных «коллекторам», составила более 1 млн 200 тысяч рублей.
Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами», жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, рассмотрит обращение и примет соответствующие меры, чтобы защитить права и законные интересы граждан региона.
С начала 2019 года в отдел поступило уже 438 жалоб от граждан на сотрудников коллекторских агентств. В основном жалобы касаются превышения количества телефонных звонков. Работниками Службы было проведено 19 внеплановых проверок организаций, занимающихся взысканием задолженностей. Судами г. Самары и Самарской области 27 организаций привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму свыше 1 млн 200 тысяч рублей.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более одной личной встречи в неделю;
– не более одних телефонных переговоров в сутки;
– не более двух телефонных переговоров в неделю;
– не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;
– не более двух раз в сутки;
– не более четырех раз в неделю;
– не более шестнадцати раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35.
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