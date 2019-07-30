Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 30 июля, 16:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 63.52
0.39
EUR 70.64
0.33
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Приставы ведут административное расследование по факту звонков коллекторов в детский сад Новокуйбышевска

30 июля 2019 12:43
138
Приставы ведут административное расследование по факту звонков коллекторов в детский сад Новокуйбышевска
Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

В ходе мониторинга средств массовой информации работниками Управления ФССП России по Самарской области на информационном портале «Город НСК63» был выявлен материал о противоправных действиях «коллекторов».

Должностными лицами отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, было возбуждено дело по ст. 14.47 КоАП РФ об административном правонарушении, совершенном неустановленным «коллекторским агенством».

На данный момент работниками отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, проводится административное расследование, по результатам которого лица, допустившие правонарушение, будут привлечены к административной ответственности.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 июля 2019  12:43
Приставы ведут административное расследование по факту звонков коллекторов в детский сад Новокуйбышевска
Приставы ведут административное расследование по факту звонков коллекторов в детский сад Новокуйбышевска
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Закон
137
29 июля 2019  23:28
За мошенничество с организацией подпольной обувной фабрики.
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
За мошенничество с организацией подпольной обувной фабрики.   Закон
297
29 июля 2019  21:44
Следователи возбудили дело после того, как в Санкт-Петербурге нашли мертвым 51-летнего экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.
СК возбудил дело после смерти экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу
Следователи возбудили дело после того, как в Санкт-Петербурге нашли мертвым 51-летнего экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.  Закон
293
29 июля 2019  20:56
Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины.
В Казани девушка танцами помяла крыши авто и сама пришла в полицию
Назначена экспертиза, которая должна установить степень серьёзности повреждений машины.  Закон
294
25 июля 2019  22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов.
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов.  Закон
348
25 июля 2019  15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.
Самарские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов.  Закон
378
25 июля 2019  09:33
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В Тольятти приставы опечатали двери школы единоборств
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности.  Закон
1124
Весь список
Происшествия
30 июля 2019  10:09
Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
Под Самарой сгорел комбайн: огонь перекинулся на поле
Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Березки. Происшествия
179
29 июля 2019  21:06
Для этого они воспользовались игрушечным пистолетом.
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Для этого они воспользовались игрушечным пистолетом.   Происшествия
305
29 июля 2019  18:49
Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались
В Самаре виновника ДТП привязали к столбу, чтобы тот не сбежал
Водитель минивена, врезавшийся в автомобиль, вначале пытался убедить окружающих, что это в его автомобиль врезались  Происшествия
314
Весь список
Криминал
30 июля 2019  13:15
Возбуждено уголовное дело по капремонту спуска в Рождествено
Возбуждено уголовное дело по капремонту спуска в Рождествено
Речь идет о мошенничестве на 725 тысяч рублей. Криминал
122
30 июля 2019  10:50
СМИ: в Приморье задержан глава уголовного розыска Андрей Миляев. У него нашли более миллиарда рублей
СМИ: в Приморье задержан глава уголовного розыска Андрей Миляев. У него нашли более миллиарда рублей
Деньги нашли в квартире. Криминал
164
29 июля 2019  11:48
В Ставропольском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Ставропольском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Задержанный намеревался сбыть наркотик закладочным способом. Криминал
287
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
468
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
358
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
503
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
446
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
348
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
484
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
415
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
736
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
784
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
685
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
890
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
896
Весь список

Мероприятия
Нормы «Книжного ГТО» можно будет сдать на «Метафесте»
Более 1 000 человек приняли участие в «Стальном характере» в Тольятти
Участники молодежного форума "IВолга 2.0" познакомились с проектами ОНФ «За честные закупки» и «Правда и справедливость»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные