Приставы ведут административное расследование по факту звонков коллекторов в детский сад Новокуйбышевска

138

В ходе мониторинга средств массовой информации работниками Управления ФССП России по Самарской области на информационном портале «Город НСК63» был выявлен материал о противоправных действиях «коллекторов».Должностными лицами отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, было возбуждено дело по ст. 14.47 КоАП РФ об административном правонарушении, совершенном неустановленным «коллекторским агенством».На данный момент работниками отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, проводится административное расследование, по результатам которого лица, допустившие правонарушение, будут привлечены к административной ответственности.