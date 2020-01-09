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В Государственную Думу в четверг, 9 января, внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей». Авторы законопроекта - депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников.Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов – в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС. Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор, сообщается на сайте фракции "Единой России" в Госдуме.«Предлагаемые изменения помогут предотвращать совершение преступлений с использованием мобильной связи из мест лишения свободы», - отметил Павел Крашенинников.