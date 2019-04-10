Правительство поддержало идею ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
10 апреля 2019 13:52
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Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса.
Депутат Василий Пискарев подробнее рассказал о возможных изменениях:
если пострадавший в ДТП по вине пьяного водителя получил тяжкий вред здоровью, нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет);
если погиб человек — от пяти до двенадцати лет (сейчас от двух до семи лет);
если жертвами стали два и более человек — от восьми до пятнадцати лет (сейчас от четырех до девяти лет).
В понедельник замглавы Госавтоинспекции Александр Быков сообщил, что в Госдуме рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за ряд нарушений ПДД.
Среди них вождение в пьяном виде, без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП, пишет РИА Новости.
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