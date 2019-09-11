Отец-алиментщик накопив долг в 170 тысяч рублей перед дочерью

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Судебными приставами-исполнителями Красноглинского района г. Самары в отношении гражданина С. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере ¼ части от получаемого заработка. Должник, не имея уважительных причин, не выплачивал алиментов в пользу своей дочери, накопив долг в 170 тысяч рублей.В ходе исполнительного производства было установлено, что мужчина не имеет официального места работы и попыток к трудоустройству не предпринимает. Гражданин С. был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю. В связи с тем, что мужчина уже более 2-х месяцев не выплачивал алиментов, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.После составления протокола должник официально трудоустроился и предоставил судебным приставам соответствующую справку. Судебными приставами-исполнителями по месту работы гражданина С. был направлен исполнительный лист для удержания из его заработной платы денежных средств, которые будут направлены на погашение образовавшей задолженности перед дочерью и текущих алиментов.