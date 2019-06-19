Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
19 июня 2019 09:35
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Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы в проведении митингов и требования властей к организаторам самостоятельно обеспечивать охрану мероприятий, пишет Форбс.
Во вторник Конституционный суд огласил решение по жалобе жителя Иркутска Валерия Тетерина. В сентябре прошлого года, как следует из определения суда, Тетерин хотел провести в городе митинг и подал документы для согласования в администрацию города. Но его заявка была отклонена даже без рассмотрения. Свое решение администрация мотивировала тем, что Тетерин не предусмотрел «формы и методы обеспечения общественного порядка и организацию медицинской помощи». В своей заявке он лишь указан номера телефонов экстренных служб — полиции и скорой помощи.
Решение администрации заявитель оспаривал в местных судах, но получил отказы. Аналогичная ситуация сложилась и месяц спустя, в октябре 2018 года, когда Тетерин попытался согласовать шествие в Иркутске.
В итоге в Конституционном суде он рассказывал, что администрация не указала, что именно он должен был сделать, и не предложили никаких встречных мер — как именно нужно было обеспечить безопасность и составить заявку, а просто отклонила заявку.
В отказах была лишь ссылка на абстрактные нормы — п. 5 ч. 4 ст. 5 и п. 6 ч. 3 с. 7 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В них содержится общее требование обеспечить «общественный порядок и безопасность граждан» совместно с администрацией.
В итоге Тетерин просил признать эти пункты законы противоречащими Конституции.
«Публичные власти должны проявлять толерантность к мирным собраниям, иначе свобода таких собрания лишилась бы своего существа. Для ограничения политических выступлений необходимы веские причины. Меры, который применяют органы публичной власти, не должны приводить к чрезмерному государственному контролю» — так Тетерин основывал свою позицию на выдержках из решений Европейского суда по правам человека по аналогичным делам.
Он настаивал, что обеспечение порядка и медицинской помощи относятся к функциям органов местных властей и не должны перекладываться на организаторов мероприятий.
Решение КС во вторник, как и обычно, зачитывал председатель Валерий Зорькин. Он отметил, что сами по себе нормы закона, которые Тетерин поставил под сомнение, не противоречат Конституции, так как в них нигде не говорится, что обеспечить порядок и скорую помощь на митингах должен сам заявитель.
Поэтому в этой части жалобы Тетерину было отказано.
Однако суд также пришел к выводу, что немотивированный отказ иркутских властей был незаконным. Обеспечение правопорядка и санитарно-медицинской помощи — прерогатива государства, причем эта функция выполняется на безвозмездной основе, отметил КС.
Поэтому суд посчитал, что решение по делу Тетерина должно быть отменено и пересмотрено, а власти не должны впредь выносить немотивированные отказы на основании этих пунктов.
Отдельно КС отметил, что «указание в уведомлении форм и методов обеспечения порядка, не отвечающих, по мнению уполномоченного исполнительного органа власти, требованиям оспариваемого закона, ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления». Арбитром же в спорах с властями должен выступать местный суд, в котором такие вопросы должны рассматриваться по существу, решил КС.
«Если орган публичной власти получил уведомление о проведении мероприятия, то он должен принять все зависящие от него усилия, чтобы заявленное мероприятие состоялось в заявленном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом найти причины, чтобы мероприятие не состоялось», — прокомментировал решение судья КС Сергей Князев.
Он отметил, что подобные немотивированные отказы властей, как в случае Тетерина, не должны повторяться.
«Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности, они должны принимать на себя определенную ответственность. Но, конечно же, их ответственность должна быть разумной и пассивной. На них нельзя возлагать то, чем занимаются органы власти», — пояснил Князев.
Фото pixabay.com
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