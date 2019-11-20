Коллектор, мучивший звонками работников детских садов в Новокуйбышевске, заплатит штраф

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Напомним, что в июле 2019 года в средствах массовой информации появилось сообщение о противоправных действиях «коллекторов» в г. Новокуйбышевске. Должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП России по Самарской области по данному факту было проведено административное расследование. В ходе него было установлено, что в нарушение Федерального закона от 03.06.2016 № 230-ФЗ действовала организация, ранее являющаяся микрокредитной, а также житель г. Самары — гражданин С. Мужчина, с его слов, осуществлял звонки в детский сад по устной договоренности с данной компанией. Сотрудником организации он не является.В ходе проведения проверки было установлено, что звонки гражданин С. осуществлял ни в один детский сад. Попали в список сразу три учреждения. В отношении нарушителей работниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ. Собранные материалы переданы в суд.Рассмотрев дела об административном правонарушении, суд назначил гражданину С. и организации, по просьбе которой он действовал, наказание в виде штрафа — 40 и 20 тысяч рублей.