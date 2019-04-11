ГИБДД предложила отменить льготу на штрафы для злостных нарушителей

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Госавтоинспекция хочет отменить льготу на оплату штрафов в 50% для тех, кто часто превышает скорость, сообщил в среду заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, пишет РИА Новости."Предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половинки штрафа", - заявил он в Госдуме в ходе общественных слушаний на тему "Стратегия безопасности дорожного движения", где обсуждалось соответствие скоростного режима и состояния улично-дорожной сети мерам по ужесточению ответственности водителей.Фото pixabay.com