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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии

8 декабря 2019 12:32
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Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии
В поправках предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к разработанному законопроекту о домашнем насилии. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает РБК.

В поправках, с которыми ознакомилось агентство, говорится о расстоянии (50 м), на которое насильнику должно быть запрещено приближаться к жертве, и уточняется определение преследования в качестве одной из форм семейно-бытового насилия.

Отмечается, что преследования здесь — это действия, которые направлены на пострадавшего вопреки его воле. Эта форма насилия может выражаться в поиске своей жертвы, попытке выяснить место жительства или пребывания, попытках выйти на связь черед третьих лиц, а также в навязчивых разговорах (в том числе и при помощи интернета). Кроме того, сюда входят посещение виновником насилия мест учебы, работы или лечения пострадавшего.

Также в поправках предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда, которые на данный момент выведены из разработанного законопроекта. РБК отмечает, что эта норма необходима для получения пострадавшими от побоев защитных предписаний.

Помимо этого, в качестве наказания за повторное нарушение этого предписания предлагается заменить штрафы на год лишения свободы. Среди других видов наказания предусматриваются исправительные и обязательные работы.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа, насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов, пишут "Известия".

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Комментарии


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