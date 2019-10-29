Более 300 000 яиц не пустили в Самарскую область

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Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе досмотра фуры на таможенном посту в городе Тольятти, был обнаружен груз – 302 840 штук куриного пищевого яйца (840 коробок) без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Продукция прибыла на территорию Самарской области из республики Азербайджан – без разрешения на ввоз в Российскую Федерацию.Перемещение партии яиц было приостановлено. Груз планировали направить в адрес грузополучателя – ООО «Федерация», расположенного в г. Тольятти. Управлением Россельхознадзора принято решение о возврате груза отправителю в Республику Азербайджан, сообщает пресс-служба ведомства.