Алиментщик из Самары оплатил долг перед ребенком в 617 тысяч рублей, чтобы выехать за рубеж

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В отделе судебных приставов Железнодорожного района г. Самары на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина Р. алиментов в пользу его несовершеннолетнего сына в размере 617 тысяч рублей.Приставами бужчине было оставлено требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, а также предупреждение о вынесенном в отношении него ограничении.Узнав о наложенном запрете, гражданин Р. поспешил в отдел судебных приставов. Объяснив, что он планирует отправиться заграницу, а вынесенное судебным приставов ограничение не позволяют ему этого сделать, мужчина полностью погасил долг перед ребенком в размере 617 тысяч рублей.После погашения задолженности ограничительные меры с гражданина Р. были сняты, но от уплаты алиментов мужчина не освобожден. Ему предстоит выплачивать своему сыну алименты в плоть до его совершеннолетия. Если у мужчины вновь образуется задолженность, то он вновь может стать «невыездным».