10 товаров, которые нельзя заказывать с AliExpress в Россию. Иначе посадят
28 октября 2019 23:38
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Однако, незнание законов не освобождает от ответственности.
Ряд товаров, которые можно спокойно найти на Алиэкспрессе, запрещены для ввоза в Россию. Разбираем, что это за штуки, и по каким законам вы можете получить административный штраф или даже уголовное наказание.
1. Набор отмычек
Частным лицам запрещено заказывать орудия для вскрытия запирающих устройств. Причем, в суде покупателю будет трудно доказать, что он приобретал набор без злого умысла.
По какой статье могут привлечь к ответственности: 138.1. УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Наказание: штраф до 200 тысяч рублей или до 4 лет лишения свободы или 4 года принудительных работ.
2. Часы с видеокамерой
Жителя Брянска оштрафовали на 5 тысяч рублей за покупку наручных часов со встроенной видеокамерой.
Товар посчитался шпионским оборудованием. Под определение попадают в частности предметы со встроенными камерами, замаскированные под бытовые.
По какой статье приговор: 138.1. УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Наказание: штраф до 200 тысяч рублей или до 4 лет лишения свободы или 4 года принудительных работ.
3. GPS-трекер для животных
Фермера Евгения Васильева в 2019 году чуть не посадили за покупку GPS-трекера, с помощью которого он хотел следить за теленком.
Устройство посчитали шпионским. Оно работает как жучок — подает сигнал о своем местонахождении.
Трекеры не запрещены, однако в некоторых случаях их могут посчитать шпионскими. Правда, рисковать не стоит. Признают ли безобидный GPS-трекер шпионским оборудованием в вашем случае, лотерея.
По какой статье приговор: 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Наказание: штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.
4. Очки с камерой
Горнолыжник из Новокузнецка Алексей Жаворонков заказал аксессуар, чтобы снимать свои заезды. Суд оштрафовал мужчину за покупку товара для шпионажа на 15 тысяч рублей.
По какой статье приговор: 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Наказание: штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.
5. Костюм-подделка Adidas
Посылка контрафактов запрещена Всемирной почтовой конвенцией. Заказывая паленый бренд на AliExpress, вы переходите рамки.
Есть вероятность, что контрафакт не заметят, но если таможенники его обнаружат, вы не получите товар и заплатите штраф. При незначительных изменениях на логотипе или в названии таможня имеет право конфисковать товар.
Кстати, по этой причине на маркетплейсе не рекомендуется покупать любую брендовую одежду. Проверить оригинальность до получения доставки невозможно. К тому же, продавцы стабильно на картинках показывают одно, а присылают другое.
По какой статье приговор: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
Наказание: 1-2,5 тысячи рублей с конфискацией товаров.
6. Игрушечный пистолет
Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка муляжей оружия и боеприпасов запрещена.
В этот список может войти игрушечное оружие, зажигалки и оружие для пейнтбола. Поэтому если вы хотите порадовать ребенка, надежнее купить игрушечный пистолет офлайн.
Пользователи интернета успешно получают игрушечное оружие. Тем не менее, вероятность того, что его изымут есть. Сервисы доставки даже указывают, что игрушечное оружие посылается строго под ответственность клиента.
По какой статье приговор: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
Наказание: 1-2,5 тысячи рублей с конфискацией товаров.
7. Охотничий нож
Жительница Оренбурга заказала два охотничьих ножа для своей коллекции. Товар конфисковала таможня, а женщине выписали штраф в 1,5 тысячи рублей.
В России запрещена продажа оружия в интернете и его посылка по почте. Продавец с AliExpress не понесет наказания, зато вы столкнетесь с неприятностями. Оружием могут посчитать даже сувенирный меч.
Если товар посчитают холодным оружием, его конфискуют. Мало того, что вы заплатите штраф, так еще не получите то, за что заплатили деньги.
По какой статье приговор: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
Наказание: штраф 1-2 тысячи рублей и конфискация товара.
8. Лезвие ножа
Житель Хакасии заказал по-отдельности лезвие ножа и рукоятку. Суд решил, что в собранном состоянии они являются оружием и оштрафовал россиянина на 1,5 тысячи рублей.
По закону “Об оружии”, холодным оружием считается лезвие длиной больше 90 миллиметров.
По какой статье приговор: 16.16. КоАП РФ Нарушение сроков временного хранения товаров.
Наказание: 1,5-2,5 тысячи рублей
9. Рыболовная сеть
В страны евразийского экономического союза запрещен ввоз орудия для лова рыбы и охоты. К нему в первую очередь относятся удочки, рыболовные сети и охотничьи ножи.
Точно нельзя покупать узловые сети из синтетических материалов. Запрещены к перевозу сети с диаметром нитей менее 0,5 мм и размером ячеи менее 100 мм.
По какой статье приговор: 16.2. КоАП РФ Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
Наказание: штраф от половины до двукратного размера стоимости конфискованного товара.
10. Пальто с натуральным лисьим мехом
В России обязательна маркировка изделий из натурального меха, иначе они считаются контрабандой. Если таможня заподозрит, что вы покупаете ее не для использования, товар конфискуют, а на вас наложат штраф.
На обувь, головные уборы и перчатки с меховой обивкой ограничение не распространяется. С верхней одеждой стоит быть осторожнее.
По какой статье приговор: 15.12.2 КоаП РФ Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.
Наказание: штраф 2-4 тысячи рублей, конфискация товара.
Как видите, проблемы с законом могут появиться даже при покупке детского пласстмассововго пистолетика онлайн. Будьте аккуратны при выборе товаров, читайте законы.
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Комментарии
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