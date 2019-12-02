12 тонн полуфабрикатов не пропустили таможенники из Самары в РФ
2 декабря 2019 16:38
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Мобильными группами Самарской таможни близ многостороннего автомобильного пункта пропуска Маштаково было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан.
В ходе осмотра товаров и проверки товаросопроводительных документов выявлено 12 тонн полуфабрикатов, среди которых обнаружено утиное филе
производства Китайской Народной Республики.
В результате проведенной проверки было установлено, что предоставленные документы фальсифицированы, а именно ветеринарное свидетельство оказалось поддельным.
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят. Сотрудниками Россельхознадзора было принято решение о его уничтожении, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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