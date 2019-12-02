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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

12 тонн полуфабрикатов не пропустили таможенники из Самары в РФ

2 декабря 2019 16:38
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Китайские полуфабрикаты пытались ввезти в Россию по поддельным документам.
Самарские таможенники совместно с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли ввоз по поддельным документам в Российскую Федерацию 12 тонн полуфабрикатов, среди них были утиные грудки китайского производства.

Мобильными группами Самарской таможни близ многостороннего автомобильного пункта пропуска Маштаково было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан.

В ходе осмотра товаров и проверки товаросопроводительных документов выявлено 12 тонн полуфабрикатов, среди которых обнаружено утиное филе
производства Китайской Народной Республики.

В результате проведенной проверки было установлено, что предоставленные документы фальсифицированы, а именно ветеринарное свидетельство оказалось поддельным.

В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят. Сотрудниками Россельхознадзора было принято решение о его уничтожении, передает пресс-служба Самарской таможни. 


Фото:   пресс-служба Самарской таможни
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Комментарии



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