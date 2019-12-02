12 тонн полуфабрикатов не пропустили таможенники из Самары в РФ

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Мобильными группами Самарской таможни близ многостороннего автомобильного пункта пропуска Маштаково было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан.В ходе осмотра товаров и проверки товаросопроводительных документов выявлено 12 тонн полуфабрикатов, среди которых обнаружено утиное филепроизводства Китайской Народной Республики.В результате проведенной проверки было установлено, что предоставленные документы фальсифицированы, а именно ветеринарное свидетельство оказалось поддельным.В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят. Сотрудниками Россельхознадзора было принято решение о его уничтожении, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни